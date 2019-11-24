محافظ المنوفية يتفقد مصنع التغذية المدرسية في قويسنا

تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، مصنع بتوفير التغذية المدرسية للطلاب بالمنطقة الصناعية بقويسنا، لبحث آلية توفيق أوضاع المصنع وإعادة التشغيل، وتذليل العقبات التي تواجهه.

تفقد المحافظ المصنع واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المصنع عن طبيعة الحالة العامة له وحجم الإنتاج المتوقع وكيفية دعم سبل التشغيل، وكذا المعوقات التي تحول دون التشغيل.

وأصدر المحافظ توجيهاته لمدير المصنع وإعطائه مهلة 15 يوما، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمنوفية، لتوفيق الأوضاع وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة من لجنة سلامة الغذاء التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء والاستجابة لتعليمات السلامة والصحة المهنية حفاظا على تحقيق الصالح العام.

كما حرص المحافظ على الالتقاء بالعمال وتحدث معهم على ضرورة الحفاظ على المال العام وممتلكات الدولة، مع ضرورة تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة للمصنع من خلال طرح أفكار جديدة مبتكرة، ما ينعكس على تطويره وزيادة معدلات الإنتاج عند التشغيل.