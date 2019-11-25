أعلنت خلية الصقور الاستخبارية العراقية، اليوم، مقتل 5 إرهابيين وتدمير 3 مقرات لتنظيم "داعش" الإرهابي في الحويجة بكركوك، وذكرت- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عملية مشتركة مع قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، تمكنت من تدمير ثلاث مقرات تابعة لـ"داعش" في محافظة كركوك، وقتل 5 من عناصره، من ضمنهم الإرهابي أبو براء، بالإضافة إلى القبض على إرهابي مصاب، والعثور على حزام ناسف وعبوات ناسفة وقنابل يدوية، إضافة إلى أسلحة كلاشنكوف داخل المقرات.

وفي سياق متصل، ضبطت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، مخزنا للأسلحة يحتوي على صاروخ وعبوات ناسفة وقذائف هاون بقضاء عنة في محافظة الأنبار، وذكرت الداخلية العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية - أن "مديرية استخبارات شرطة الطاقة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية عثرتِ خلال إجراء المسح الميداني في قرية الخسفة بقضاء عنة، علي مخزن للأسلحة".

وأضافت الوزارة العراقية، أن "المخزن احتوى على 5 عبوات ناسفة من نوع جليكانات بداخلها مادة C4 وقذيفة هاون عيار 120 ملم وصاروخ محلي الصنع، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي".