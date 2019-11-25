قبرص تدعو تركيا إلى التخلي عن مواقفها المتطرفة

دعا المفوض الرئاسي القبرصي فوتيس فوتيو الجانب التركي إلى التجاوب مع حسن النية التي أبداها الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وعزمه على إيجاد حل عادل وقابل للتطبيق للمشكلة القبرصية.

وقال "فوتيو" قبل يوم من الاجتماع الثلاثي بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والزعيمين القبرصيين الرئيس أنستاسيادس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي: "إن الخطوات المقبلة حول العملية القبرصية ستحدد خلال هذا الاجتماع"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" اليوم.

وأضاف المفوض الرئاسي القبرصي - في هذا الشأن- أن الجانب القبرصي اليوناني يتوقع أن تسفر الجهود عن نتائج تؤدي إلى استئناف المحادثات برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه ينبغي على الجانب التركي التخلي عن مواقفه المتطرفة وإنهاء أعماله غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وفي بلدة فاروشا القبرصية.

جدير بالذكر، أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها، كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن.

وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات في صيف عام 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري وانتهت دون التوصل إلى حل.