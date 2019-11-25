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نصفها للصعيد والمرأة.. 4.5 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة في 2019

نصفها للصعيد والمرأة.. 4.5 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة في 2019

الكشف على 2035 حالة مجانا في قافلة طبية ببنها

الكشف على 2035 حالة مجانا في قافلة طبية ببنها

جامعة حلوان تطلق ملتقى البحث العلمي الإلكتروني

جامعة حلوان تطلق ملتقى البحث العلمي الإلكتروني

جامعة بنها تشارك بتنمية قرية كفر فرسيس ضمن مبادرة تطوير العشوائيات

جامعة بنها تشارك بتنمية قرية كفر فرسيس ضمن مبادرة تطوير العشوائيات

طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم لـ"الكيك بوكسينج"

طالب بجامعة بنها يفوز ببطولة العالم لـ"الكيك بوكسينج"

منة فضالي وحنان شوقي ضيوف "التجمع" في ندوة "منتدى محيي الدين" 

منة فضالي وحنان شوقي ضيوف "التجمع" في ندوة "منتدى محيي الدين" 

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لمرضى الصدر والعيون والجيوب الأنفية.. نصائح مهمة قبل العاصفة الترابية

سعرها 6 ملايين جنيه.. بـ"مرسيدس" جديدة محمد رمضان يستكمل أسطول سياراته

سعرها 6 ملايين جنيه.. بـ"مرسيدس" جديدة محمد رمضان يستكمل أسطول سياراته

حزلقوم والكبير.. "مها" تهدي "مكي" لوحة لشخصياته الشهيرة: خدت 3 ساعات

حزلقوم والكبير.. "مها" تهدي "مكي" لوحة لشخصياته الشهيرة: خدت 3 ساعات

تعرف على نصائح "القومي للتطعيمات" للمواطنين لتجنب الإنفلونزا

تعرف على نصائح "القومي للتطعيمات" للمواطنين لتجنب الإنفلونزا

اللي في الشكاره دا مين؟.. لحظة ضبط الأهالي لمتهمي واقعة جثة المريوطية

اللي في الشكاره دا مين؟.. لحظة ضبط الأهالي لمتهمي واقعة جثة المريوطية

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