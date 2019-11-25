قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه- إن"، إن قارة آسيا هي مستقبل العالم أجمع، مشيرا إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، مضيفا - خلال افتتاح الدورة الخاصة بين بلاده ورابطة "آسيان"، اليوم في مدينة "بوسان" الكورية- إن العلاقات بين كوريا الجنوبية وآسيان ستتجاوز علاقة الصداقة وسيحقق الجانبان نموا.

"مون جيه إن": السلام في شبه الجزيرة الكورية هو بمثابة سلام في شرق آسيا

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن القمة التي تعد أكبر مؤتمر دولي تستضيفه كوريا الجنوبية منذ تنصيب الرئيس "مون جيه-إن"، ستستمر حتى غد تحت شعار "الترافق للسلام والازدهار للجميع"، وبشأن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس الكوري الجنوبي، إن "السلام في شبه الجزيرة الكورية هو بمثابة سلام في شرق آسيا، وفي حال التغلب على الأزمات القادمة مثل القمة الثالثة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فستصبح منطقة شرق آسيا مجتمعا واحدا حقيقيا".

من جانبه، أوضح المكتب الرئاسي في "سول"، أن القمة ستضع علامة فارقة جديدة في السياسة الجديدة للحكومة نحو دول آسيا بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثلاثين لإقامة علاقة الحوار بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان.

ويعتزم رئيس كوريا الجنوبية، تعزيز العلاقات مع دول الآسيان ورفعها إلى مستوى مماثل للعلاقات القائمة مع الدول الأربع الكبرى "الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا" من خلال توسيع التعاون مع دول الآسيان، وحضر "إن"، قمة الرؤساء التنفيذيين في صباح اليوم ضمن فعاليات القمة الخاصة بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان، حيث تبادل حوالي 500 اقتصادي يمثلون كوريا الجنوبية والآسيان، الآراء حول سبل تحقيق الازدهار المشترك.