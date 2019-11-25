أشاد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، بالدور الذي تضطلع بها قوات الدعم السريع، وإسهاماتها في كل المجالات، مؤكدا أنها تمضي إلى جانب القوات المسلحة في العمل للحفاظ على أمن واستقرار السودان.

ونقل الحسين بيان للقوات المسلحة عن رئيس هيئة الأركان قوله، لدى مخاطبته عناصر قوات الدعم السريع في شمال دارفور غرب السودان ضمن زيارته للمنطقة، إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بدأت مشوارا تاريخيا يتطلب مزيدا من التكاتف والتعاون من أجل حماية السودان والدفاع عنه، وضمان الأمن والاستقرار لمواطنيه.

وأشار الحسين، إلى مواقف تنم عن وحدة الهدف والواجب والمصير، التي تجعل كافة القوات النظامية في خندق واحد تؤدي واجباتها المنوطة بها، كما جدد رئيس الاركان السوداني، التزام القوات المسلحة بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية في حماية السودان ورعاية مكتسبات الشعب، استنادا إلى موقفها النبيل، وانحيازها لخياراته السياسية ورغبته وإرادته في التغيير.

"الحسين": القوات المسلحة تشهد عملية هيكلة وإعادة تنظيم بكل المستويات

وقال رئيس هيئة الأركان السودان، لدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود بقيادة الفرقة السادسة مشاة في شمال دارفور، إن القوات المسلحة بقوميتها وثقة أهل السودان تستطيع أن تحافظ على البلاد وتردع كل من يحاول الاعتداء عليها، وعلى مكتسبات شعبها ومقدراته، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تشهد عملية هيكلة وإعادة تنظيم في كافة المستويات، توطئة للانطلاق إلى الأمام والاستمرار في مشروعات التطوير والتحديث.

وأوضح المسؤول السوداني، في هذا الصدد أن الفرد العسكري له الأسبقية الأولى، بتوفير كافة احتياجاته المادية والمعنوية، منوها بالتطورات المضطردة في مشروعات الدعم السلعي والسكن وخدمات الصحة والتعليم وكل ما من شأنه تحقيق الرضا الوظيفي لكافة أفراد القوات المسلحة.

وأكد الحسين، التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار، موضحا أن هذا الأمر يمثل أولى وأهم الخطوات لتحقيق السلام الذي يعتبر الهدف المحوري والرئيسي للدولة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد.

جدير بالذكر، أنه رافق رئيس الأركان في زيارته إلى الفاشر، نائبه للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي، وقائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، وعدد من مديري الإدارات.