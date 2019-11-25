فيديو.. داعية إسلامي يوضح آيات الوعد والوعيد في القرآن الكريم

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم مُقسم إلى عدة أقسام، فهناك آيات عن وعد الله للمؤمنين، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الكهف، "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا".

وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن هناك قسما آخر يتحدث عن الوعيد للكافرين، مستشهدا بقول الله تعالى في سورة طه: "إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ".

وأوضح، أن هناك قسما خاصا بالقصص، قصص للأنبياء وغير الأنبياء، وقصص للنبي محمد عليه السلام، حيث إن القرآن الكريم، يأتي في مواضع بالقصة ثم الدروس المستفادة منها.

من ناحية أخرى، ذكر الداعية الإسلامي، أن الله حذر النبي محمد عليه السلام، من التعامل مع المنافقين، وإن النبي محمد، كان لا يعرفهم والله أبلغه بهم، مضيفًا: "الساعة لن تقوم إلا بعد أن يخرج المنافقين من المدينة المنورة، ويفتنوا بالمسيح الدجال، البقعة الوحيدة، التي تتطهر من النفاق قبل القيامة ولن يدخلها الدجال".