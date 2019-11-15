أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالنجاح الكبير الذي حققه موسم الرياض، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر".

وقال أديب، إنه اضطر لتسجيل حلقة اليوم من البرنامج، قبل انطلاقه بنصف الساعة، حيث كان من المقرر، أن يبدأ التسجيل في العاشرة من مساء اليوم، وذلك لأسباب فنية.

وأضاف: "الحفلات الغنائية لعمرو دياب وغيرها مكسرة الدنيا، بالإضافة إلى مباراة كلاسيكو الأرض بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، الدنيا مقلوبة هنا في الرياض".

وتابع: "مستوى الحفلات الغنائية مذهل على كافة المستويات، والرياض تعمها حالة من البهجة والترفيه".