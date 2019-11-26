شهد الطريق الزراعي "طنطا - السنطة" بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة مصرع شخص في حادث تصادم ميكروباص بدراجة بخارية، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بمصرع "طه.م.ط" 17 عاما، طالب بالمدرسة الصناعية مقيم بقرية الجميزة التابعه لذات الناحية صدمته سيارة ميكروباص أثناء قيادته دراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق "القرشية - السنطة" وتم نقله لمشرحة المستشفي العام .وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.