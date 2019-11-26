الأوقاف تنهي خدمة إمام ومؤذن بناء على أحكام قضائية

أعلنت وزارة الأوقاف، إنهاء الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة، خدمة الآتي أسماؤهم طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وأحمد يوسف رشاد يوسف، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية، ومحمود حسن محمد طرفاية، مؤذن بمديرية أوقاف الفيوم، وذلك بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أيٍّ من المذكورين أعلاه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية كل منهما على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

وشددت أنها لن تتهاون في إنهاء خدمة أي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة إرهابية أو يرتكب جريمة في حق الوطن، وأنها تسلك في ذلك صحيح القانون، وتعتمد على الأحكام القضائية في ذلك.