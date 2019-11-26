استعرض الإعلامي محمد الباز، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب مواطنة تدعى السيدة فريال بالنظر لحالتها ومساعدتها بعد انفردت جريدة "الوطن"، بالواقعة التي تأتي ضمن المشاهد الإنسانية التي يتوقف عندها الكثيرين.

وجاء القرار في استجابة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما نشرته "الوطن" أمس الأول في صفحتها الأولى، تحت عنوان "فريال.. ربت أشقاءها وزوجتهم ونسيت نفسها".

استجابة لما نشرته "الوطن".. السيسي يوجه بعلاج "فريال" وتجهيز منزلها

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، على شاشة "المحور"، أن استجابة السيسي لما نُشر في جريدة "الوطن" يؤكد أن الدولة المصرية تهتم بالإنسان وليس فقط بالمدن الجديدة وشبكة الطرق، ويكذب ما يدعي البعض أنه لا يوجد اهتمام بالمواطنين.

وتابع: "توقفت عند تقرير صحفي عملته الزميلة مها طايع في جريدة الوطن لسيدة تُدعى فريال عندها 65 سنة قاعدة في وسط البلد جنبها تلاجة صغيرة، نسيت نفسها كان عندها 5 شقيقات وأخين حياتها كلها انفقتها علشانهم ربتهم وعلمتهم ولا تزال هي تعاني قاعدة في هذا المكان، التقاط المشهد نفسه كان مهم جدا".

"فريال": ربَّت أشقاءها وزوَّجتهم.. ونسيت نفسها

وأشار إلى أنه فور نشر تقرير صحفي عنها استجاب الرئيس السيسي لطلبها، وفورا تم نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج، وتم الحديث مع وزارة التضامن والأورمان لإعادة بناء منزلها، كما أن مؤسسة الرئاسة تعد كل يوم تقرير للرئيس بما ينشر في الصحف، ويتابعه الرئيس السيسي بشكل يومي، وأن هذه الواقعة تكشف دور الإعلام في نقل صوت الناس للرئيس كما يعكس اهتمام الرئيس بآلام الناس وطلباتهم.