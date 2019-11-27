فريال.. حكاية بدأتها "الوطن" واختتمتها الرئاسة

لم تكن "فريال" السيدة الستينية التي تفترش أحد أرصفة وسط البلد بزجاجات مياه غازية تعلم أن حالها سيتغير بين ليلة وضحاها وأن صوت وحدتها سيصل عن طريق صفحات "الوطن" إلى قصر الاتحادية.

قدمت إلى أشقائها حنان الأب والأم لكن كان للحياة رأي مغاير، فقد أبعدتهم مشاغل الحياة عنها لتعيش بمنزل متهالك بجوار فرشتها البسيطة.

سيدة وهبت نفسها لأسرتها، وتكفلت برعاية 5 شقيقات وأخَّيْن، كانت لهم الأم والأب بعد وفاة والديها، عوضتهم الحنان الذي فقدوه، وكانت لهم مصدراً للأمان، حتى أوصلتهم إلى بر الأمان وزوَّجتهم جميعاً، وفي زخم ذلك نسيت نفسها وتجاهلت احتياجاتها كأنثى، ولم تتزوج.

قصة كفاح فريال محمد، 65 عاماً، لم تكلل بالتكريم والعرفان، إنما بالإهمال والوحدة، حيث انتهى بها الحال على رصيف بمنطقة وسط البلد، تجلس على كرسي خشبي بجوار ثلاجة صغيرة تحوي عصائر ومثلجات محدودة، تقتات من ريعها، فلا أنيس ولا جليس لها، بعد أن تخلى عنها الجميع، فيزورها أشقاؤها وأولادهم مرة أو مرتين على الأكثر خلال العام.

"مش ندمانة على شيء، ده كان قراري وقتها ومقتنعة به، أنا كنت أكبر إخواتي، وكان لازم أشيل المسئولية بعد ما أبويا وأمي ماتوا، بس نفسي إخواتي يزوروني ولو مرة في الأسبوع، عشان أحس بونس وحد ياخد بحسي"، تقولها "فريال" بأسى شديد، ثم تُلهي نفسها بتأمل المارة في الشارع من حولها، وبيع أعداد محدودة جداً من هذه الزجاجات المثلجة.

"فريال": ربَّت أشقاءها وزوَّجتهم.. ونسيت نفسها

لم يمر يوم واحد إلا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجهزة الدولة بنقلها إلى مستشفى "دار الشفاء" بالعباسية، لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها بوسط البلد، وتوفير الأثاث اللازم لتعيش حياة كريمة.

استجابة لما نشرته "الوطن".. السيسي يوجه بعلاج "فريال" وتجهيز منزلها

رواد مواقع التواصل يثنون على تبني الرئاسة للحالة

موقف نبيل احتفى به رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثنوا عليه، فعلق حاسب يحمل اسم سهر حسني: "ربنا يخليك ياريس ويبارك فيك، ويديلك الصحة ويكرمك".

وكتب حساب يحمل اسم سوسن عبدين: "الحمد لله ربنا استجاب لدعاء الناس لها، وربنا يكرمها بإذن الله ويعوضها خير".

وقال حساب يحمل اسم نبيل يوسف: "ربنا يكرمك ياريس يابن الأصول كله، في ميزان حسناتك إن شاء الله، حفظك الله بعين رعايته، ووفقك لكل خير تريده".

برامج الـ "توك شو" تبرز خبر "الوطن"

برامج الـ"توك شو" صدرت افتتاحياتها محتفية بخبر "الوطن"، إلا أن بعض المواقع والبرامج عرضت الخبر مجردا دون الإشارة لـ"الوطن".

"تهتم بالإنسان وليس فقط بالمدن الجديدة وشبكة الطرق، ويكذب ما يدعي البعض أنه لا يوجد اهتمام بالمواطنين"، هكذا وصف الإعلامي محمد الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" على شاشة "المحور" استجابة الرئيس.

الباز الذي توقف عند التقرير أكد أن إبراز هذا المشهد وهذا الجانب الإنساني كان هاما للغاية.

بعد استجابة السيسي.. الباز يشيد بتقرير "الوطن" عن السيدة فريال

"كان من المتوقع أن يكون هناك نوع من الشكر ورد الجميل لكنها لم تلقى إلا الجحود" بهذه الكلمات بدأ الإعلامي رامي رضوان رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على شاشة "dmc" بالتعليق على الخبر.

وأضاف رضوان: "سيدة حكت حكايتها لجريدة الوطن، سيدة اشتغلت وصرفت على اخواتها ووصلتهم لبر الأمان وجوزتهم كلهم، وكان من المتوقع أنه يبقى فيه رد للجميل لكن للأسف دا محصلش، وأصبح الشارع مأواها بفرشة بسيطة بتبيع بعض المشروبات عشان تعيش منها".

"كانت دائما ما تتمنى أن يسمعها أحد، وخصوصا الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تعد من أكثر داعميه، وكان دعاؤها له هو شغلها الشاغل"، هكذا أكدت الزميلة مها طايع الصحفية بـ"الوطن" بمداخلتها مع الإعلامي رامي رضوان.

بعد توجيهات الرئيس.. وزارة التضامن تتابع الحالة

"سنبدأ من اليوم في رفع كفاءة المنزل وفرشه بأثاث جيد"، هكذا أكد محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، على الدور الذي ستؤديه الوزارة.

"وجهنا فريقنا ولقينا إنها تعبانة وبيتها يحتاج لرفع الكفاءة وتم التنسق مع وزارة الصحة والإسعاف"، حسبما قال العقبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc".

"نتابع مع مكتب الرئيس الأمر أولا بأول، ومستمرون في متابعة حالتها، وسنتأكد أنها تنال الرعاية الصحية الكاملة، كما ستوفر الوزارة دخلا ثابتا لها سواء معاش تكافل وكرامة أو مشروع تقتات منه"، حسبما أكد العقبي، مشيرا إلى أنها ليست الوحيدة التي تهتم بها الدولة فغيرها العشرات ممن ترسلهم الرئاسة يوميا للوزارة بمحافظات مختلفة للعمل على حل مشاكلهم، موضحا على أن السيدة فريال ليست شخصا بلا مأوى ولها منزل في وسط البلد.

التضامن: سنرفع كفاءة منزل "فريال محمد" غدا.. ونتابع حالتها بدقة