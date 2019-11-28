اختتم معرض "التراث المصري والحرف اليدوية" بوزارة المالية، اليوم الخميس فعالياته، حيث شهد إقبالًا كبيرًا من العاملين.

وتُجَّسد المنتجات المعروضة التراث المصري العريق ببساطة جذابة، وتتمتع بجودة عالية، وتشير إلى أن المشروعات الصغيرة قطاع واعد سوف يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ما تبذله الدولة من جهود لتحفيز الصناعة الوطنية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

العارضون: فرصة جيدة لتسويق منتجاتنا التراثية.. مجانًا

أكد العارضون أنهم يحرصون على المشاركة في معرض "التراث المصري والحرف اليدوية" بوزارة المالية؛ حيث يوفر لهم نافذة جيدة مجانًا لتسويق منتجاتهم التراثية التي يقدمونها في ثوب عصري بأسعار تنافسية، موضحين أنهم يتمنون تنظيم هذه المعارض بشكل دوري في مختلف الوزارات؛ بما يُسهم في ترويج معروضاتهم.

قالت جيهان إبراهيم، من العارضات: "أقيم في جنوب سيناء، وأشارك في هذا المعرض للمرة الحادية عشرة حيث يُوفر منفذًا مجانًا لعرض منتجاتنا"، لافتة إلى أنها شاركت من قبل في معارض خارجية بإيطاليا والبحرين والعراق والكويت، وقد لاقت منتجاتها رواجًا كبيرًا خاصة المشغولات اليدوية، وزيت الزيتون والعسل.

أضاف علي عبد الحليم، مدير وحدة النسيج اليدوي بأخميم، المتخصص في صناعات النسيج مثل "الكليم والسجاد والمفروشات"، أن هذا المعرض يُعد فرصة ملائمة لتعريف المجتمع المصري بالمنتجات الحرفية.

وشارك هذا العام بمنتجات من سيوة مثل "الملح الصخري"، والزيتون، والبلح، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من العاملين بوزارة المالية.

أكد محمد عبده، من الإسكندرية، الذي يعرض منتجات من الجلد الطبيعي مثل الحقائب والأحزمة المصنوعة يدويًا، حرصه على المشاركة في هذا المعرض لأنه فتح له سوقًا جديدة في بالقاهرة خاصة مع العاملين بوزارة المالية، لافتًا إلى أن منتجاته عالية الجودة، ويُصَّدرها لأمريكا، وبلجيكا، والسعودية، والبحرين.

قالت ليلي دهب، عضو جمعية تكنولوجيا المعلومات بأسوان، مدربة أعمال التريكو اليدوية للمرأة المعيلة والفتيات، إنها تشارك بصفة دائمة في المعارض التي تقيمها وزارة المالية؛ باعتبارها فرصة جيدة لتسويق منتجاتها من مشغولات التريكو والكروشيه والعطارة، مؤكدة أن الإقبال هذا العام كان ملحوظًا من العاملين بوزارة المالية.

أشارت فاطمة سيف النصر، من الإسكندرية التي تعرض منتجات قطنية وتطريز يدوي مثل المفارش والملابس، إلى أنها تشارك للمرة التاسعة في هذا المعرض، لترويج منتجاتها وبيعها، لافتة إلى أن حركة البيع والشراء على المنتجات الخاصة بها تشهد إقبالًا كبيرًا نتيجة جودتها وتطويرها لها بشكل مستمر، وأسعارها التنافسية خاصة أن المعرض يوفر لنا منفذًا تسويقيًا مجانًا.

قال السيد محمد علي، من أسوان، عضو جمعية "الجيل المتحد"، إنه يحرص على تسويق منتجاته من مستحضرات التجميل والعطور والأعشاب الطبيعية في هذا المعرض، مشيدًا بجهود وزارة المالية في تشجيع الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة.

أكدت فتحية سليمان، من منطقة بئر العبد بشمال سيناء، أن منتجاتها من الأعشاب الطبيعية والبهارات وعسل النحل والزيوت الطبيعية تلقى رواجًا كبيرًا داخل المعرض، بما يدفعها للمشاركة بصفة دورية.

كانت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية قد نظمت تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، معرض "التراث المصري والحرف اليدوية" خلال الفترة من 24 إلى 28 من الشهر الحالي، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة.