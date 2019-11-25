عبدالعال يتجه لقبرص للمشاركة بمؤتمر برلمانات الدول الأوروبية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني، متجها إلى قبرص، للمشاركة في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.

ويشهد المؤتمر لأول مرة مشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، انطلاقاً من رؤية قبرص لتعزيز التقارب بين منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى إزاء التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأنهت سلطات المطار إجراءات سفر الدكتور علي عبد العال والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار الحكومية على الطائرة المصرية المتجهة إلى قبرص.

ويشارك عبدالعال، في الجلسة الثانية للمؤتمر، المُخصصة لمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، ويلقي كلمة حول موضوع "التعاون بين المناطق.. أشكال الاستفادة للدول الصغيرة"، ويستعرض خلالها سبل تعزيز التعاون بين منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، انطلاقاً من وحدة التحديات التي تواجه كلتا المنطقتين.

يذكر أن مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة هو آلية برلمانية لتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية، التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وجرى عقد أولى تلك المؤتمرات بإمارة موناكو عام 2006.