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عبدالعال يستقبل رئيس هيئة الغذاء ونائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية

عبدالعال يستقبل رئيس هيئة الغذاء ونائبة وزير الزراعة للثروة الحيوانية

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الكاميرا فضحته.. النيابة تجدد حبس "متحرش الموتوسيكل" بحدائق القبة 15 يوما

زيادة رأس مال المصرية لنقل الكهرباء.. أبرز قرارات الجمعية العمومية اليوم

زيادة رأس مال المصرية لنقل الكهرباء.. أبرز قرارات الجمعية العمومية اليوم

تجديد حبس المتهمة بقتل ابن شقيقتها في العياط 15 يوما

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عبدالعال يستقبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

عبدالعال يستقبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

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"رحمة للعالمين".. تعرف على قصة إسلام قبائل الجن على يد النبي

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