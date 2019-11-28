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"داعش" يعلن تسببه في تصادم المروحيتين الفرنسيتين في مالي

"داعش" يعلن تسببه في تصادم المروحيتين الفرنسيتين في مالي

محافظ ذي قار العراقية يقدم استقالته من منصبه

محافظ ذي قار العراقية يقدم استقالته من منصبه

المرأة الحديدية تترنح.. ميركل تفقد توازنها أثناء صعودها منصة لإلقاء كلمة

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"نائب الوزير" لمعلمي أسيوط: نتواصل مع الجميع لصالح الطالب

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غدا.. عون يعقد اجتماعا لبحث تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية للبنان

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