عرضت شاشة "DMC"، جزء جديد من الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي يرصد أحوال مصر خلال مراحل مختلفة، وصولًا إلى مصر الحاضر، مستعرضًا الطريق إلى مصر المستقبل، مسلطًا الضوء في هذا الجزء، على العين السخنة.

وحمل الفيلم اسم "الحياة والتجارة في العين السخنة"، وهي المدينة المشهورة بالمياه الدافئة الصافية والحياة البحرية، كما يجب أن تكون، والتي بها كل ما يحتاجه أي زائر لتلك المدينة، وسلسلة كبرى من المنتجعات، لتسهيل شراء المتطلبات من المسافرين من مصر وأنحاء العالم.

وبالمدينة رياضة صيد الأسماك، ومستوى عالمي من الغوص، ورياضات مائية وأعمال تجارية تتحرك فيها بسرعة البرق، وطريق جديد على طول الساحل، تحت الإنشاء ومنازل جديدة على الشاطئ، وملاعب جولف، ومنتجعات ومجتمعات سكانية.

وتتوافر بالمدينة، مساحات كبرى من العمل وبناء الفنادق والحدائق والملاهي، بخلاف وجود ميناء جديد بها، ومنطقة صناعية كبرى جديدة، مثل مصنع للزجاج ينتج يوميا ألف طن من الزجاج المسطح يوميا، وهو أكبر منتج للزجاج في المنطقة، وهو أحد المصانع الجديدة في المنطقة.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن الانتهاء من إنتاج "مصر من السما"، حيث قام فريق عالمى من مصر وأمريكا وأوروبا بالعمل المشترك لإنتاج الفيلم، وتم استخدام تكنولوجيا متقدمة لإنتاجه، وكذلك التصوير باستخدام تقنية 6KK، واستغرق الإنتاج حوالى عشرة شهور.

تفتح مصر ذراعيها للعالم، عبر الفيلم، ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية وصورة جديدة لأول مرة، خاصة مشروعات الدولة الحديثة التي تسهم فى نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

وأشارت الشركة، إلى أن لديها طلبات لعرض ذلك الفيلم على عدد من المحطات التليفزيونية والمنصات الرقمية في أوروبا وأمريكا، وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.