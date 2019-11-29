أخبار متفوتكش.. كهربا أهلاوي 4 مواسم ونصف ومنى فاروق تنفي شائعة وفاتها

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

الصحة تحذر من أدوية للحقن العضلي مغشوشة بالأسواق

حذرت وزارة الصحة والسكان، أمس، من بعض أنواع الحقن العضلي، بعد ضبط الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وتحريز، ما يوجد في الأسواق والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة، من مستحضر "سيفاترابكسون 1 جم فيال" للحقن العضلي im، تشغيله رقم 282.

السيسي يعرب عن سعادته بلقاء رئيس المجر في القاهرة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته البالغة باستقبال رئيس جمهورية المجر يانوش أدير، خلال زيارته الرسمية لمصر.

"التضامن": فتح باب التقدم لحج الجمعيات فبراير ومارس المقبلين

أوضح أيمن عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، استعداد وزارة التضامن لموسم الحج هذا العام، مركدًا فتح باب التقديم لحج الجمعيات، بين شهري فبراير ومارس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن طريق بوابة الحج الموحدة المصرية.

القبض على صيدلانية بتهمة قتل طفلتها بعقاقير "الفيل الأزرق"

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على صيدلانية بتهمة قتل طفلتها بأقراص مخدرة "الفيل الأزرق"، ثم ادعت أنَّ الطفلة توفيت عن طريق تناول تلك العقاقير بالخطأ.

منى فاروق تنفي شائعة وفاتها: ارحمونا.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم

نفت الفنانة الشابة منى فاروق شائعة انتحارها، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

أب وأم يتخليان عن طفلهما.. والجارة تتولى تربيته ورعايته

معاناة يعيشها طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات، بعد انفصال والديه واكتفاء كل منهما بحياته بعيداً عنه، الأم تزوجت بآخر وبدأت حياة جديدة، والأب انشغل بعمله غير عابئ بالابن، فيما استقبلته زينب قناوى، جارتهما فى منطقة مساكن عين شمس، مقررة أن تعتنى به وترعاه بمنزلها وسط أولادها.

القصة الكاملة لخلع نجمة "طيور الجنة" الحجاب: "زعلتينا يا أمينة"

لا تزال ردود الأفعال مستمرة على قرار المنشدة الدينية ومطربة قناة "طيور الجنة" أمينة كرم، بالتخلي عن الحجاب نهائيا، مشاركة جمهورها بمواد مصورة مختلفة من حياتها اليومية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

خاص.. "كهربا" أهلاوي 4 مواسم ونصف بـ68 مليون جنيه

أنهت إدارة الكرة بالنادي الأهلي كافة الأمور الخاصة بتوقيع محمود عبد المنعم كهربا للانضمام لصفوف الفريق لمدة 4 مواسم ونصف مقبلة.