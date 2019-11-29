قال المهندس ممدوح المحمدي، مدير عام هيئة الطرق والكباري بجنوب سيناء، إنه جاري علاج شروخ الأسفلت في بعض شوارع مدينة شرم الشيخ باستخدام أحدث الطرق التقنية الحديثة، وذلك ضمن أعمال التطوير المستمرة لشوارع المدينة الرئيسية والفرعية لكونها أهم مدن المحافظة السياحية.

وأكد مدير عام هيئة الطرق على أنه جاري تطوير ورصف طريق نبق السياحي بتكلفة 30.5 مليون جنيه تمويل هيئة التنمية السياحية، إضافة إلى تطوير عدد من الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 18 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة لتصل التكلفة الإجمالية لتطوير الطرق بالمدينة 48.5 مليون جنيه.