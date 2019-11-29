بدأت نيابة المرج تحقيقاتها في واقعة اختفاء طالبة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان بسنت ممدوح الجمل، 21 عاما، والتي أحدثت ضجة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باختفائها منذ 4 أيام، وتبين أنها متزوجة عرفيًا من "علاء" سائق تاكسي منذ 30 أكتوبر، واتفقت مع زوجها على الهروب من منزل أسرتها يوم 25 نوفمبر.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، تفاصيل واقعة اختفاء الطالبة بسنت الجمل، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان العميد محمد مختار مأمور قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بغياب ابنته طالبة بجامعة حلوان، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.