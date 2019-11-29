قال المهندس هاني عازر، خبير الأنفاق العالمي، إن بداية حياته العملية كانت في دولة ألمانيا، مشيرًا إلى أنه كان لا يتقن اللغة الألمانية، كما كان طالبا في المرحلة الثالثة الجامعية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، مقدم برنامج "فنجان قهوة"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، أنه في هذه المرة كان يزور ألمانيا، ثم عاد إلى مصر، مشيرًا إلى أنه عندما رجع إلى ألمانيا مرة أخرى اعتزم تعلم اللغة الألمانية، بسبب صعوبة التعامل باللغة الألمانية في سبعينيات القرن الماضي.

وتابع، أنه كان يشترط وقتها، أن يلتحق بإحدى الجامعات الألمانية، حتى يتعلم اللغة الألمانية: "في الصباح كنت أتعلم اللغة وبعد فترة الظهر، كنت أحضر محاضرات عن العلوم، وبدعوات أبي وأمي نجحت في الاختبارين وفوجئت بأنني سأحضر الدراسات العليا في جامعة بمنطقة بوخوم".

وأردف: "سافرت ألمانيا على حسابي، والظروف كانت صعبة، وبدأت أبيع جرائد في الصباح الباكر واشتغلت جرسون، بدأت أكسب عشان أتحمل مصروفاتي الخاصة، لأن إمكانياتنا مكنتش كبيرة".

وواصل: "مفيش حاجة مستحيلة، أنا بدأت من الصفر على مستوى اللغة وكل حاجة، كان عندي أمل إني مش هفشل، وكنت بحاول أخرج مرة في الشهر مع زملائي، عشان أعيش حياتي بشكل طبيعي، عشان مخسرش نفسي".