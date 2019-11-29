حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، اليوم، محضر ضبط جمركي ضد شركة استيراد بددت شحنة تضم كمية كبيرة من الأدوات المنزلية سبق الإفراج عنها، ووضعها تحت التحفظ بمقر مخازن هذه الشركة لحين فحص مدى مطابقتها للمواصفات، وتم رفضها من قبل الواردات بالجمرك لعدم مطابقتها للمواصفات.

وكانت وردت معلومات سرية بقيام أحد الشركات بالتصرف في مشمول 4 بيانات جمركية من جمرك الدخيله بعدد 5261 كرتونة أدوات منزلية بوزن 33930 كجم تقريبا، والتى جرى الإفراج عنها مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة، وخلصت نتيجة الفحص بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أي إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وقال الدكتور عبدالمنعم قبيصي، مدير إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة البيانات، واستدعاء صاحب الشأن، الذى أقر بأن البضاعة غير موجودة في المخزن وتمت سرقتها وأنه قام بتحرير محضر بذلك، فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و268 ألف و399 جنيها. وأكد "قبيصي"، أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة برقم 368 لسنة 2019 مكافحة تهريب التزام تجاري وإحالة المحضر للشؤون القانونية لاتخاذ شؤونها.