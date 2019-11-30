بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر وسائل التواصل الاجتماعي "الشائعات كيف تصنع وسبل المواجهة"، وهو حدث سنوي ينطلق في نوفمبر من كل عام، كما يعد منصة تجمع الخبراء لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالمواقع الإجتماعية.

وتناقش النسخة الأولى من المؤتمر موضوع الشائعات والأخبار المزيفة التي تنتشر عبر المواقع الإجتماعية وتتسبب في تأثيرات سلبيي على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية. ويستهدف المؤتمر الوصول إلى فهم كاف لأسباب صناعة هذه الشائعات مع إيجاد صيغة علمية وإعلامية للتصدي لها.

وتتحدث الجلسة الاولى من المؤتمر عن "كيف تصنع شائعات وسائل التواصل الاجتماعي ومدى تأثيرها وكيف يمكن التصدي لها، بينما تتناول الجلسة الثانية دور المؤسسات الثقافية والإعلامية والدينية في مواجهة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم الجلسة الثالثة وتناقش الخداع بالصورة وكيف يمكن للصورة أن تصنع الشائعة، وأخيرا الجلسة الختامية ويتحدث فيها الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، يعقبها تكريم مركز دلتا للابحاث لعدد من الصحفيين في مجال الاقتصاد.