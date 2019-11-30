انطلق حفل ختام فعاليات الدورة الحادية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى يوم الجمعة الماضى، وأقيم حفل الختام، بدار الأوبرا المصرية الذى شهد توزيع جوائز لصُنّاع الأفلام الفائزة المُشاركة، وحضر الحفل عدد كبير من كبار نجوم وصناع السينما بالعالم.

وفاز الفيلم التونسى «بيك نعيش» بثلاث جوائز، وهى أفضل فيلم عربى، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وفاز أيضاً بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وأعرب المخرج التونسى مهدى البرصاوى عن سعادته البالغة لحصول فيلمه على تلك الجوائز، وقال «مهدى» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا فى قمة سعادتى بأن يحصل الفيلم على 3 جوائز دفعة واحدة فى مهرجان القاهرة، الذى يعد أعرق وأهم مهرجان بأفريقيا والوطن العربى، ولا يمكننى أن أصف لك سعادتى بتلك الجوائز، ولا بد أن أوجّه شكراً خاصاً للقائمين على المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم الذين منحونى هذا التكريم وتلك الجوائز».

مهدى البرصاوى: لم أتوقع حصولى على 3 جوائز وغادرت القاهرة قبل إبلاغى ثم عدت فى حفل الختام

أما عن توقّعه بالفوز بثلاث جوائز، فقد كشف مخرج «بيك نعيش»: «أنا لم أكن أتوقع أن أحصل على جائزة واحدة، لذلك غادرت القاهرة صباح يوم الثلاثاء الماضى وعدت إلى بلدى تونس، لكننى تلقيت أمس اتصالاً يخبرنى بأهمية وجودى فى القاهرة وحضور حفل الختام، فعُدت صباح يوم الختام لكى أتشرف بالحضور وأتسلم جوائز الفيلم»، مضيفاً: «لا بد أن أشكر منتجى العمل الذين آمنوا بفنى وبفكرى، وساعدونى فى ظهور فيلم (بيك نعيش) للنور، فهم السبب الرئيسى وراء نجاح العمل، ولا بد أن أوجه شكراً لبطلى العمل سامى بوعجيلة ونجلاء بن عبدالله على ما قدماه ونفذاه طوال وقت التصوير، فسامى كان يعيش فى دولة فرنسا، وحينما أخبرته بتصوير الفيلم جاء لتونس قبل التحضير بشهر لكى يجرى بروفات العمل التى استمرت لمدة عام قبل انطلاق التصوير».

أفلام "بيك نعيش" و"احكيلى" و"شارع حيفا" تحصد أغلب الجوائز

وحول جولات الفيلم خلال الفترة المقبلة، قال «البرصاوى»: «الفيلم كان له صدى كبير فى مهرجان فينسيا الدولى فى دورته السابقة، كما كان له دور فى مهرجان مومباى، وخلال الفترة المقبلة سيتم تقديمه فى مهرجانات كبرى أخرى».

كما حصل الفيلم المصرى «احكيلى» الذى شارك فى المسابقة الدولية على جائزة الجمهور، التى حملت اسم الناقد الكبير والمدير الفنى الراحل يوسف شريف رزق الله. وفى تصريح خاص لـ«الوطن»، قالت المخرجة ماريان خورى: «فخر لى أن يفوز فيلم وثائقى بجائزة من جوائز مهرجان القاهرة السينمائى، فهذه هى المرة الأولى التى يفوز بها فيلم وثائقى بجائزة جمهور».

ماريان خورى: فيلم "احكيلى" غيّر نظرة الجمهور للأفلام الوثائقية.. وسعيدة بتفاعل الجمهور معه

وأضافت: «فيلم احكيلى غيّر شكل الأفلام من الناحية الوثائقية، لأن الفيلم جعل الجمهور الذى شاهده يضحك ويبكى ويشعر بأحاسيس أبطاله»، وعن كلمتها «اتمردوا» التى ألقتها عقب تسلمها الجائزة أوضحت: «أقول للناس والجمهور يجب أن تتمردوا على مشاكلكم، ولا تظلوا مكبوتين فيها، احكوا عن كل ما تشعرون به، ولا تجعلوا أنفسكم محبطين بسبب تلك المشاكل، فالحياة أبسط من أن نجعلها تتحكم فينا».

وعند سؤالها عن توقعها بالفوز بالجائزة، قالت: «لم أتوقع مطلقاً الفوز بالجائزة، ولا أنكر عليك أننى لم أكن أعلم بأن هناك جائزة خاصة بالجمهور فى المهرجان»، أما عن رحلة الفيلم المقبلة فى المهرجانات، قالت: «هناك رحلة طويلة للفيلم بعدد كبير من المهرجانات».

كما فاز الفيلم العراقى «شارع حيفا» بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم فى مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، وصرح المخرج العراقى مهند حيال لـ«الوطن» بأنه يعتز كثيراً بتلك الجائزة، لأنها آتية من مهرجان بحجم «القاهرة السينمائى»، مضيفاً أن فيلمه يتناول مأساة دولة العراق على مدار سنوات عديدة، والتى وصلت إثر تراكمها إلى حد الانفجار فى الشارع العراقى.

وأوضح المخرج العراقى أنه سلط الضوء على بلده عام 2006، وركز على كيفية نظرة العراقيين إلى الموت، الذى يبدو قريباً منهم مع كل لحظة من حياتهم، متابعاً: «نحن نعيش حياتنا باعتبارها لحظة أخيرة قد تنتهى دون سابق إنذار، لذا قدمت الحقيقة بقسوتها دون أى تجميل لها»، كما أعرب «حيال» عن سعادته برد فعل الجمهور المصرى بعد عرض الفيلم، لأنه كان يستهدف هذا الجمهور منذ عرض الفيلم فى المهرجان، لافتاً إلى أنه واجه صعوبات عديدة أثناء تصوير فيلمه.

وأكد المخرج العراقى أن الممثل الذى قدم شخصية «سلام» خلال أحداث الفيلم هو مساعد مخرج فى الأساس، واختير بالصدفة أثناء وضع ترشيحات الأبطال، حيث أشاد بأدائه التمثيلى وانغماسه داخل الشخصية بكل تفاصيلها. وعن الشعار الذى رفعه «حيال» بفيلم «شارع حيفا» كان «وباسم الدين سرقونا الحرامية»، أكد المخرج أن وضع آيات القرآن الكريم كخلفية للمشاهد كان متعمّداً فى مشاهد العنف على وجه التحديد، ليؤكد الشعار سالف الذكر.

نادين لبكى: سعيدة بتكريمى بجائزة تحمل اسم "فاتن حمامة" لأننى تربيت على أفلامها

كما شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الحادية والأربعين تكريم مدير التصوير الإيطالى فيتوريو ستورارو الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 جوائز أوسكار، كما منحت إدارة المهرجان المخرجة اللبنانية نادين لبكى، جائزة فاتن حمامة للتميز، عن مجمل أعمالها وتقديراً لدورها فى إبراز قيمة المرأة من خلال أفلامها، وسلمتها التكريم المخرجة كاملة أبوذكرى. وأعربت نادين لبكى عن سعادتها البالغة لتكريمها بجائزة تحمل اسم فاتن حمامة، خاصة أنها تربت على أفلامها.

وشهد حفل الختام أيضاً حضور النجمة العالمية ناتالى إيمانويل، نجمة المسلسل الشهير «صراع العروش». وسلّمت النجمة العالمية ناتالى إيمانويل جائزة الجمهور للمخرجة ماريان خورى بعد فوز فيلمها «احكيلى»، الذى يعتبر الفيلم المصرى الوحيد المشارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى.

وخلال حفل الختام، وجّه السيناريست محمد حفظى رئيس الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى، الشكر لكل الضيوف الذين حضروا الحفل، كما وجّه الشكر لوزارة الثقافة، وجميع الشركات التى دعمت دورة هذا العام من المهرجان.

وقال «حفظى» إنه فى العام الماضى حاول أن يشكر جميع العاملين فى المهرجان إلا أنه فشل، وهذا العام يشكر جميع من أسهم فى نجاح دورة هذا العام، مضيفاً أن المهرجان التابع لوزارة الثقافة وللدولة المصرية حين يخرج بهذا الشكل «يجعلنى أشعر بفخر كبير»، وأن وجود الجمهور بعدد كبير فى دورة هذا العام والذى وصل إلى بيع 40000 تذكرة، يجعله سعيداً، مؤكداً أنه دوماً يتمنى دعم السينما المصرية، فهى القادرة على الوقوف ضد الإرهاب والتطرف.