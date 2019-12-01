كشف الإعلامي أحمد موسى، عن مخطط تعد له تركيا ومقاول الشائعات الهارب، بهدف ضرب الاستقرار في مصر يناير المقبل، على حد قوله، حيث ذكر "أن القيادي الإخواني إبراهيم منير رتب لقاءً للمقاول الخائن الحرامي، مع أجهزة المخابرات البريطانية".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن خطة التحرك التي تعد ضد مصر في 25 يناير 2020، تعتمد على "قيام إردوغان بإرباك الأجواء من الناحية الغربية لانشغال مصر بالوضع الخارجي وتغفل عن الأمن الداخلي".

وأوضح أن "المخطط يعتمد على اغتيالات وعمليات عنف، لأنهم لا يريدون الاستقرار لمصر ولو للحظة واحدة"، مؤكدًا أن "القادم أصعب والدولة تحتاج إلى رجال في كل القطاعات والمؤسسات وأولها الإعلام، وهناك أكثر من 4 أجهزة مخابرات تعمل ضد مصر، ولكن القوات المسلحة على درجة عالية من اليقظة ومستعدة لأي شيء".

وأشار "موسى"، إلى أن الأجهزة الأمنية تضبط يوميا عمليات إرهابية يتم التخطيط لها، محذرا الشعب المصري من التعامل مع الإخوان، أو الخداع في مخططاتهم.