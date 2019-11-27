تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما بحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

مانشستر سيتي

حسم التعادل الإيجابي مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، ضد ضيفه شاختار الأوكراني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الاتحاد معقل السيتزنز، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

فيديو.. المجموعة الثالثة تشتعل.. السيتي يتأهل بتعادله أمام شاختار وأتالانتا يفاجئ دينامو زغرب بثنائية

بايرن ميونخ

وفي إطار منافسات المجموعة الثانية، حقق بايرن ميونخ فوزا ساحقا، على مضيفه النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة، بعدما تقدم ليون جورتسيكا بالهدف الأول للعملاق البافاري في الدقيقة 14، قبل أن يسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أربع أهداف "سوبر هاتريك" في الشوط الثاني، ثم اختتم توليسو سداسية فريقه في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

توتنهام "مورينيو" يقلب النتيجة أمام أولمبياكوس ويتأهل برفقة البايرن ( فيديو )

القمر الصناعي المصري طيبة

قالت شركة آريان سبيس الفرنسية، إن إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" تم بنجاح، موجهة الشكر والتقدير للحكومة المصرية على ثقتها بهم، حسبما ذكرت قناة "extra news".

بعد إطلاق "طيبة 1" بنجاح.. "آريان": نشكر الحكومة المصرية على ثقتها بنا

انطلق بنجاح القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1"، وتابع ملايين المصريين فى مدن مصر وقراها، إطلاق قمرهم الصناعي نحو مداره النهائى، ليحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويبدأ الشعب المصرى تحقيق أحلام وطموحات مشروع طال انتظاره، ليس للمصريين فحسب، بل ولأشقائهم من العرب والأفارقة، حيث يمثل هذا القمر حجر زاوية لدعم المشروعات التنموية العديدة التى تبنيها مصر اليوم لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة

رئاسة الوزراء تهنئ المصريين بإطلاق "طيبة 1"

أطلقت مصر، القمر الصناعى "طيبة -1"، لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، من فرنسا، من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الواقع على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية.

مصر تطلق القمر الصناعي "طيبة 1"

طارق حامد

أكد طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، أنه لم يسبق له التمرد على فريقه وإدارة ناديه من قبل، وأنه دائمًا ما يلعب للزمالك في أصعب اللحظات والظروف، حتى وإن كان يُعاني من الإصابات "على حد قوله".

وأضاف طارق حامد في تصريحات خاصة لـ "الوطن سبورت"، أنه حصل على العديد من العروض للاحتراف خارج جدران الزمالك، لافتًا أنه على الرغم من ذلك، لم يرحل عن فريقه، الذي يصر على التمسك به مهما كانت الظروف والإغراءات.

خاص.. طارق حامد يكشف حقيقة تمرده.. ويوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

أكد طارق حامد لاعب نادي الزمالك، أنه تسلم خطابًا من ناديه الأبيض، اليوم الثلاثاء، لإلزامه بالتواجد في مطار القاهرة للسفر مع الفريق إلى الكونغو في الموعد المحدد له فجرًا.

وأضاف طارق حامد في تصريحات خاصة لـ "الوطن سبورت"، أنه لم يستخدم سياسة "لي الزراع" مع ناديه بداعي المرض للابتعاد عن مباريات الفريق، مثلما تردد، وخاصة لقاء إنبي، الذي خسره الزمالك بثنائية مقابل هدف، معلقًا على هذا الخطاب بالقول: "لم أتمرد وربنا يهدي".

خاص.. بعد تهديد رئيس الزمالك بشطبه.. طارق حامد: لم أتمرد وربنا يهدي