نشرت الفنانة زينة، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلقة: "أحلي حاجة في العالم الحياة البسيطة النضيفة بعيد عن عالم الكذب هي إن الواحد يعيش ببساطته وعلي طبيعته.. الحمد لله ساعات بنفتكر إننا بنهتم بولادنا.. أتاري ولادنا هما اللي بيهتموا بينا وبيخلونا نفهم أن جمال الحياه في بساطتها ونقائها".

وانتهت الفنانة زينة، مؤخرًا، من تصوير فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، ويشارك زينة وتامر حسني بطولة الفيلم الفنان خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام.