تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قسم الأتوبيسات الذكية، خلال جولته في المعرض المقام على هامش مؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شرح أحد الحضور للرئيس السيسي كيفية تصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي وليس بالبنزين.

وقال الرئيس السيسي، خلال الفيديو الذي عرضه التليفزيون المصري: "عاوزين يبقى عندنا استخدام للغاز بشكل كبير في الأتوبيسات، سواء كان لشركات سياحة عاوزة تغير الأتوبيسات بتاعتها بحاجات جديدة أو سواء تصنيعها للدولة".

ووجَّه السيسي حديثه للحاضرين: "أهم حاجة قدرتك على الإنتاج قد إيه، والكفاءة بتاعتها عاملة إيه والسعر بكام، والتسهيلات قد إيه، يعني السداد تقول في سنة أو اتنين أو ثلاثة ونتكلم".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل افتتاح الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويًا تحت رعاية رئيس الجمهورية.