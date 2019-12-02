قال كريم بلال القائم بأعمال مبادرة "بينا" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أحدث حملات المبادرة "كن متطوعا"، تهدف لدعم مفهوم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية لكل الفئات العمرية، وتستهدف كل فئات المجتمع القادرة على العطاء لتقديم خدمة مختلفة لـ20 دور من مؤسسات الرعاية.

وأضاف "بلال" خلال مدخلة هاتفية مع إذاعة "البرنامج العام"، أن المبادرة بدأت في الجامعات لأول مرة أبريل الماضي داخل جامعة عين شمس، وشهدت إيجابية غير عادية من الشباب، كما أنها أصبحت منتشرة بشكل ميداني في النوادي والكنائس وأماكن تجمع الناس في منطقة سكنية محددة.

وتابع بلال، أنه يتم تدريب الشباب المتطوع في هذه المناطق الميدانية ليحثوا الناس على إعطاء بعض من وقتهم للتطوع في دار أيتام قريب من منزلهم، لمدة نصف ساعة أو ساعة أسبوعيا، لمساعدة اليتيم في استذكار دروسه أو قراءة قصة معه أو حتى لاستماع شكواه والتي بالتأكيد ستفرق معه جدا.