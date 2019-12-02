وضع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور هاني الفقي رئيس مجلس إدارة شركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري، اليوم، حجر الأساس لإنشاء أول منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، علي مساحة 54600 متر مربع باستثمارات ملياري جنيه.

وتقام المنطقة اللوجستية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية، ممثلا عن وزارة التموين ومحافظة المنوفية وشركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري، وهي الشركة المنفذة للمشروع، وتضم مول تجاري وفندق ومنطقة تجارية خدمية علي أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية.

وقال وزير التموين خلال وضع حجر الأساس، إنّ إقامة المناطق اللوجستية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أنّ المرحلة المقبلة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

وفيما يخص ملف الدعم التمويني، قال الدكتور المصيلحي إنّ الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، وتم حذف كل المُكرر وغير المُعرف، مضيفا: "بتاريخ 7 نوفمبر 2018 لدينا قاعدة بيانات سليمة، بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز".

وأوضح المصيلحي أنّ التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ، وأصبح هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الرقابة الإدارية تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء، لقياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل".

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: "لدينا فرصا عظيمة جدا للتطوير الاقتصادي، والبنية الأساسية للتجارة الداخلية لأي قطاع مهمة جدا، وبناء المناطق اللوجستية المجهزة لاستقبال البضائع والمنتجات الغذائية يعمل على تقليل الهادر والفاقد، ما يساهم في خفض 20% من سعر السلع لتقليل مصروفات النقل، ومنطقة البحيرة أصبح بها منطقة على مساحة كبيرة".

وتابع المصيلحي أنّ الوزارة وضعت خريطة استراتيجية لجميع المحافظات ليكون بكل محافظة منطقة لوجستية وسوق الجملة ومولات تجارية، ومنافذ تموينية موسعة على غرار مشروع جمعيتي، موضحا أنّ الاستثمار في التجارة من أكبر الفرص لإيجاد فرص عمل المباشرة وغير المباشرة وتنمية التجارة الداخلية.