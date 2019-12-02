المالية تحدد طريقة استرداد ضريبة القيمة المضافة للمنشأة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية ، قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقرار وزير المالية بالقانون رقم 66 لسنة 2017 .

ونشرت الوقائع المصرية ، المادة الجديدة المضافة برقم 38 مكررا والتي جاء نصها كالتالي : في تطبيق أحكام المادة " 31" من قانون الضريبة على القيمةا لمضافة ، المشار إليهما ، يحق للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة " المأمورية المختصة " بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد .

فيما اشترطت المادة المضافة 8 شروط لاستراد قيمة الضريبة المطلوب ردها ، والتي جاءت أبرز شروطها ان يتم تقديم خطاب ضمان عن 65 % من قيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها ، وحمل القرار رقم 780 لسنة 2019 وجاءت تفاصيله هنــــا .