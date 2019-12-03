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لحمايتهم من البرد: توزيع بطاطين على فقراء وأيتام الصعيد

لحمايتهم من البرد: توزيع بطاطين على فقراء وأيتام الصعيد

الحديث عن السرطان.. عنوان الساعات الأخيرة لميتشو مع الزمالك وأورلاندو

الحديث عن السرطان.. عنوان الساعات الأخيرة لميتشو مع الزمالك وأورلاندو

بين غضب وأمل.. دعوات كثيفة لاتخاذ تدابير سريعة في مؤتمر المناخ بمدريد

بين غضب وأمل.. دعوات كثيفة لاتخاذ تدابير سريعة في مؤتمر المناخ بمدريد

عمليات البصرة العراقية مطاردة "الغرباء" الوافدين إلى المحافظة

عمليات البصرة العراقية مطاردة "الغرباء" الوافدين إلى المحافظة

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