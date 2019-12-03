حل الفنان رامي جمال، ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC"، في أول ظهور تلفزيوني له، عقب إعلانه إصابته بمرض البهاق، وكشفه عن نيته في اعتزال الغناء.

وعبر "جمال"، عن سعادته الغامرة، بسبب الدعم الكبير الذي تلقاه بعد إعلانه الإصابة بالبهاق، قائلًا: "الابتلاء كنت فاكره هينهي الشغلانة اللي بحبها، وواضح إن الابتلاء هيعمل اللي المزيكا معرفتش تعمله معايا".

وأشار "جمال"، إلى أنه توقع تلقي بعض التعليقات السلبية، لكن هذا لم يحدث على الإطلاق: "كنت متوقع حد هيقولي اعتزل هو انت عملت حاجة، وردود قاسية، والله ما شفت تعليق واحد كده، عشان كتبت البوست من قلبي، ربنا بيطبطب على قلبي وقالي صبرك ورضاك على الابتلاء".