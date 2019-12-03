كشف رامي جمال، عن إصابته بمرض البهاق، منذ 4 سنوات، لافتًا إلى أنه غير عدد كبير من الأطباء، لكن ذلك لم يحول دون استمرار المرض.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "في بداية الأمر، كانت النقاط بيضاء وصغيرة للغاية، لكن في غضون 5 أشهر، زادت هذه النقاط وأصبحت بقعًا كبيرة، وللأسف منعت من تناول الكورتيزون".

وتابع: "كنت حاسس إني هرجع المنصورة تاني، قبل الإعلان، كنت حاسس إنها بتضلم، وإني هسيب الشغلانة دي كلها بسبب الموضوع ده، لكن الناس كلها بتقولي كمل إحنا عاوزين مزيكتك".

وأمسكت إسعاد يونس، بيد رامي جمال، قائلةً: "فين البقع، إيدك حلوة"، ليرد، قائلًا: "انتي اللي حلوة، أنا اتأذيت نفسيًا، لكن حب الناس خلاني أبص للبقع، وأنا بسوق العربية، وبدل ما كنت بقولها شكلك هتخليني أبطل غناء، بقيت أقولها انتي سبب سعادتي".