شن الإعلامي عمرو أديب، هجومًا حادًا على الإعلامي أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية، بعد نشره فيديو مقتطعا من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته لطلاب الكلية الحربية في سبتمبر 2015.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن يكون الشخص معارضًا "على عيني وراسي"، وأن يكون إعلاميا مرموقا "برضو على عيني وراسي"، ولكن أن يكون الشخص كاذبًا ومخادعًا هذا لا نقبله خصوصًا عندما يكون الهجوم ضد الدولة المصرية، مضيفًا: "للأسف النصب ده بيخيل على ناس كتير، أنا بحب أضبطهم وأكشف كذبهم وهما متلبسين، بحب أقبض على النصاب والكذاب متلبس، والمثل بيقول اللي يكذب مرة هو كذاب كل مرة".

وعرض الإعلامي، مقطع الفيديو الكامل من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته لطلاب الكلية الحربية في سبتمبر 2015، موضحا أنه كان يتحدث عن الجيل الرابع من الحروب، وأنه لا يجب على المجتمعات الاستسلام لحرب الشائعات، وأن الدولة المصرية قوية ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام حرب الإشاعات والمجتمع الذي ينساق وراء السوشيال ميديا وشائعاتها في غاية الخطورة، دة مجتمع عاوز ينتحر هو عاوز ينتحر هنعملهم ايه، ولكن الدولة المصرية قوية.

أديب: أحمد منصور عميل وكاذب.. وأحد أدوات حروب الجيل الرابع

وتابع الإعلامي: "صدقي صبحي وزير الدفاع سابقًا كان واقف جنبه عشان الناس زي أحمد منصور اللي قال السيسي التصريح ده قاله امبارح عشان يشجع على الانتحار، وتلاقي ناس داخله تعلق وتقول لا إله إلا الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، بقى الناس تنتحر ويطلع الرئيس يقول اللي عاوز ينتحر ينتحر، فالمشكلة هنا ليست في أحمد منصور، بل في الناس اللي بتصدق وخلاص عمياني من غير ما تشوف".

وأكد أديب، أن أحمد منصور كاذب ومنافق حيث يتخذ الكذب كتسلية له، موجهًا حديثه إليه: "يا كذاب يا نصاب ياللي معندكش ضمير، لما تيجي تحب تكذب ألوظ الحكاية شوية، هما المشكلة أنهم بيستغلوا أنهم بيكذبوا على ناس كسلانة مش هترجع لتاريخ الفيديو، أول ما تسمع الكلمتين بتوع الانتحار تدخل تقول حسبي الله ونعم الوكيل بس".

وتابع: "أحمد منصور عميل، وأحد أدوات حروب الجيل الرابع، بس يصعب عليا الشاب اللي متغمي ومش شايف، الإعلام يا جماعة مش طرف واحد مش مذيع بس، مذيع وجمهور، لازم شوية وعي يا جماعة، والناس اللي تقول لا يا عم هنسمع قنوات الاخوان عشان الإعلام المصري بيطبل، طب حضرتك عارف الإعلام الثاني عاوز منك اية ، عاوز يوصل لإيه، الخبر الصح مش عاجبك وتطلع فيه القطط الفطسة، أنما الخبر الكذب تستمتع به، حرام عليكم البلد شوفوا الدنيا حواليكم عاملة ازاي".

أديب: إعلام الإخوان في الخارج تستخف بعقول المصريين .."مين بيدفع مرتباتهم؟"

وواصل: "واحد زي أحمد منصور ده قاعد في التكييف وعمال ياكل شاورما وفلوس تجيله من كل ناحية، عاوز بس اسأله مين بيديك مرتب، مين اللي بيدفعلك مرتبك، نسألك إنت شغال عند مين، إعلام الإخوان مستعد أنه يستخف بعقلك استخفافا كبير".