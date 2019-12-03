عاجل.. تعطل جزئي على "الدائري" بسبب عربة نقل "ردة"

شهد الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى المهندسين أعلى طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي أمام مطلع الدائري ناحية ميدان الرماية، حادث انقلاب جزء من حمولة سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بأجولة الردة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وحاولت رفع باقي الحمولة المائلة على السيارة خوفًا من سقوطها باستخدام سيارة نقل أخرى.

وانتشرت أجولة الردة على جانب الطريق الدائري لمسافة تصل لـ100 متر ما أدى لتعطل جزئي على الطريق الدائري.

وتواصل الأجهزة الأمنية عملها من أجل رفع مخلفات الحادث وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى مستخدمين الإشارات الضوئية لتنبيه السيارات القادمة لمكان الحادث.