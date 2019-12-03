ترتيب الكرة الذهبية 2019.. أبرز اهتمامات المصريين على "جوجل"

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ترتيب الكرة الذهبية 2019

حقق محمد صلاح إنجازا تاريخيا بتحقيق المركز الخامس في جوائز الكرة الذهبية في الحفل الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، بمسرح شاتليه.

صلاح يكتب إنجازا عربيا تاريخيا بعد احتلال المركز الخامس بالكرة الذهبية

انتهت فعاليات جوائز الكرة الذهبية التي تنظمها مجلة فرانس فوتبول والتي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين، بمسرح شاتليه، وفيما يلي كل جوائز الكرة الذهبية..

بعد تتويج ميسي.. تعرف على جوائز الكرة الذهبية

حصد صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة السادسة في تاريخه، والتي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول" للاعب الأفضل على مستوى العالم في عام 2019.

سيطرة ميسي وأفريقي وحيد.. تعرف على سجل الفائزين بالكرة الذهبية عبر التاريخ

تحدث فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي عن منافسته مع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على جائزة الكرة الذهبية، مؤكدا أنه من المستحيل الفوز بالجائزة في وجود النجم الأرجنتيني.

وقال فان دايك في تصريحاته عقب احتلاله المركز الثاني بجائزة الكرة الذهبية:"كنت قريبا من الكرة الذهبية، ولكن أمام لاعب مثل ميسي مستحيل أن أفوز بها".

فان دايك عن خسارته الكرة الذهبية: أمام ميسي مستحيل أن أفوز بها

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وشهدت الساحة الرياضية العالمية أحداثا كثيرة على مدار الساعات القليلة الماضية، ربما كان أبرزها حفل الكرة الذهبية، والذي شهد:

النشرة الأوروبية.. ميسي الأفضل في العالم.. وحضور بارز للاعبي ليفربول

نجح صانع الألعاب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني بعد تتويجه بجائزة "بالون دور" لأفضل لاعب بالعالم للمرة السادسة في تاريخه، في أن يصبح بذلك أكثر لاعب ينجح في التتويج بتلك الجائزة طوال التاريخ.

الرقم 6 كلمة السر في إنجازات ميسي وأرقامه القياسية