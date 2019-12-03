يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، إلى العاصمة الإيطالية روما، غدا الأربعاء، للمشاركة في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي، فضلاً عن إتمام زيارة ثنائية إلى كل من إيطاليا والفاتيكان للقاء قيادات وكبار مسئولي الدولتين، وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر 2019.

وقال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مشاركة "شكري" بفعاليات المنتدى تتضمن إلقاء مداخلة خلال إحدى الجلسات الحوارية، تتناول وجهة النظر المصرية إزاء عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أيضا أن يعقد "شكري" على هامش المنتدى لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين المشاركين بالمنتدى، للتباحُث حول سُبل تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى روما للحوار المتوسطي أُنشئ عام 2015 بمبادرة مشتركة بين وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، وذلك بهدف إطلاق نقاش رفيع المستوى بين دول شمال وجنوب المتوسط حول سُبل مواجهة التحديات المشتركة، والفرص المتاحة للتعاون والتنمية بين الجانبين.

ومن المقرر أن تنعقد أعمال المنتدى هذا العام بمشاركة ما يقرب من خمسين دولة، وبحضور عدد كبير من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، والشخصيات الدولية البارزة في المجالات السياسية والبحثية، وممثلي مجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات الدولية الكبرى