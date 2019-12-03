تمكنت الأجهزة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة كوبرى "15 مايو" دائرة قسم شرطة قصر النيل من إنقاذ أحد الأشخاص "في العقد الثالث من العمر" أقدم على القفز من أعلى الكوبرى المشار إليه.

وتمكنت الخدمات الأمنية من انتشاله من نهر النيل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن هناك شخصا واحدا ينتحر كل 40 ثانية على مستوى العالم، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن قرابة 800 ألف شخص في المجمل يقدمون على الانتحار سنويا، أي أكثر ممن تقتلهم أمراض الملاريا أو سرطان الثدي أو الحروب أو جرائم القتل.