مبروك عطية: المنتحر ليس بكافر

نفى الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن يكون المنتحر كافرًا، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

واستدل عطية بأن المنتحر يجوز الصلاة عليه لافتًا إلى أن الكافر لا يصلى عليه مطلقًا "لو كفرته لا تصلي عليه ولا تدفنه في مقابر المسلمين ولن تورث ماله لأحد الورثة لأن اختلاف الدين يمنع التوريث".

وأوضح عطية أنه يصلي على المنتحر بفرض أنه كان يعتقد خطأً أن الانتحار حلالًا مشددًا أن المنتحر يعلم أن الانتحار حرام ولكن يوسوس له الشيطان بالتخلص من حياته التي سئمها.

وتابع: "دي نتعلم منها إن احنا مبنتصيدش نيات نحن لا نعلمها أبدًا، ودايما احنا عند حسن الظن دائمًا" مؤكدًا أن المنتحر "آثم وارتكب كبيرة كأنه قتل شخص آخر أو زنى أو غيرها من الكبائر"، وأنه لا يحكم بتكفيره وأن الموتى أمرهم مفوض إلى ربهم ناصحًا الناس: "اشغل نفسك بروحك".