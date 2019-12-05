أصيبت 90 طالبة، بمدرسة شربين الثانوية بنات، بالاختناق وصعوبة في التنفس، نتيجة استنشاق مبيد حشري داخل المدرسة، استخدمه العمال، في التخلص من رائحة "قطة ميتة"، داخل أحد المخازن، ونقلن إلى مستشفى شربين المركزي.

وصدر أمر بإغلاق المدرسة، اليوم، ومنع دخول طالبات الفترة الثانية، لتطهيرها بمعرفة مديرية الصحة، لإزالة أي آثار للذعر بين الطالبات وأولياء الأمور، كما تقرر إحالة مدير المدرسة، والعامل المتسبب في الواقعة للتحقيق، لأنه تصرف من تلقاء نفسه، في تطهير مكان قطة ميتة بمخزن المدرسة، واستخدم مبيد حشري زراعي نفاذ، وانتشرت الرائحة بالفصول المجاورة، ما تسبب في إصابة بعض الطالبات بصعوبة في التنفس، بسبب رائحة المبيد.

وقال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إن الواقعة لها شقان قانونيان، أولهما يتعلق بالجانب الجنائي، حال فتحت النيابة تحقيقًا في الواقعة، أو تقدم أولياء الأمور ببلاغات ضد العامل وإدارة المدرسة، لافتًا إلى أن المسؤولين عن الواقعة، يواجهون تهمة الإهمال الجسيم، الذي أدى لأضرار خطيرة.

وأضاف عامر لـ"الوطن"، أنه وفقًا للمادة 116 البند أ مكرر من قانون العقوبات، الإهمال الجسيم يعتبر جنحة، عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، مستدركًا أن في الحالات المشابهة لحالة مدرسة شربين، تكتف المحكمة بالغرامة فقط دون الحبس.

وأوضح كذلك، أن المسؤولية القانونية في هذه الحالة، تقع على كلٍ من، الفاعل الأصلي المتمثل في عامل المدرسة، والرئيس المباشر المتمثل في المشرف عليه أو مدرس الفصل، والرئيس الأعلى أي مدير المدرسة، وربما تختلف عقوبة كل منهم حسب ظروف الحادث ومعرفته به ودرجة تقصيره.

وتابع "عامر"، أن الشق القانوني الثاني للواقعة، يتمثل في الجانب الإداري، حيث ارتكب المسؤولون الحادث، إخلالًا بمهام وواجبات الوظيفة، وعقوبتها 3 أيام جزاء للعامل "الفاعل المباشر"، وجزاء 5 أيام، لكل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرر تشكيل لجنة من الشؤون القانونية بالمحافظة، للوقوف على حقيقة واقعة اختناق 86 حالة اختناق بين طالبات المدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين، وتوقيع العقوبة القانونية المستحقة على كل من تسبب في الواقعة، سواء بالإهمال أو التقصير.