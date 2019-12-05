أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 41 لسنة 2019، بشأن تحديد أسعار الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء.

ونص القرار على أن تحدد أسعار شراء الطاقة الكهربائية الموردة لشركات توزيع الكهرباء من محطات إنتاج الكهرباء المستخدمة للمخلفات البلدية للصلب أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة والتى سيتم التعاقد معها بنظام تعريفة التغذية المقررة بسعر 1.4 جنيه لكل كيلو وات ساعة، وتحدد التعريفة بسعر 1.03 جنيه لكل كيلو وات ساعة في حالة إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي.

ونشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ اليوم للإطلاع عليه اضغط هنـــــــــــــــا.