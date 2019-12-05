تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر ديسمبر، للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي بقيمة 6.107 مليار جنيه، اعتبارا من يوم اليوم الخميس.

وتستعرض "الوطن" عناوين أبرز مكاتب البريد بالقاهرة والجيزة، كالتالي:

عناوين مكاتب البريد في القاهرة

جاردن سيتي.

مبنى مجمع التحرير.

شبرا مصر.

81 شارع شبرا.

باب اللوق.

21 ميدان الفلكي، شارع الأزهار، باب اللوق.

مجلس الشعب.

شارع مجلس الشعب.

العباسية.

5 شارع سليم عبده، ميدان عبده باشا، العباسية.

محمد فريد.

1 شارع محمد فريد، القاهرة.

غمرة.

4 شارع ميدان الظاهر.

خالد بن الوليد.

ميدان الجرن، الشرابية.

سراي القبة.

89 شارع محطة سراي القبة، مصر الجديدة.

المرج أول.

شارع محمد إبراهيم، بجوار مسجد البقلي، المرج.

رمسيس.

57 شارع رمسيس، الأزبكية.

الزمالك.

3 شارع شجرة الدر بالزمالك.

الحي العاشر.

14 شارع مهدي عرفة، برج الروضة، الحي العاشر.

حلمية الزيتون.

17 شارع الكمال، حلمية الزيتون.

الحي السابع.

عمارة 69 مساكن عثمان، مدينة نصر.

المعادي.

شارع 9، المعادي.

منشية الصدر.

198 شارع ترعة الجبل، حدائق القبة.

السيدة عائشة.

2 زقاق أبي البقاء، السيدة عائشة.

السيدة زينب.

194 شارع بورسعيد، السيدة زينب.

مجمع التحرير.

مبنى مجمع التحرير، ميدان التحرير.

منيل الروضة.

9شارع قصر المنيل، منيل الروضة.

باب الشعرية.

178 شارع الجيش، باب الشعرية.

قصر العيني.

71 شارع قصر العيني.

المقطم.

ميدان النافورة، مدينة المقطم.

عابدين.

شارع الشيخ ريحان، عابدين.

حدائق القبة.

133 شارع مصر والسودان.

الحلمية الجديدة.

25 شارع مراد، الحلمية الجديدة.

عناوين مكاتب البريد في الجيزة

جامعة القاهرة.

شارع بين السرايات، جامعة القاهرة، الجيزة.

الدقي.

مبنى الإصلاح الزراعي، الدقي.

المنيب.

شارع المجزر الآلي، المنيب.

سنترال الأهرام.

شارع سنترال الهرم.

الطالبية.

10شارع سويلم، الطالبية.

الأهرام.

شارع الهرم، فندق مينا هاوس.

الرماية.

108 مساكن الرماية، بجوار النادي.

الكوم الأخضر.

شارع جاد الله بجوار المسجد، الجيزة.

القرية الذكية.

أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

جامعة 6 أكتوبر.

الحي الثالث، 6 أكتوبر.

ساقية مكي.

شارع سعد زغلول ساقية مكى، الجيزة.