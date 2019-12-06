دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر عن مرض الحصبة والذي أصاب ما يقرب من عشرة ملايين شخص عام 2018 وأودى بحياة نحو 140 ألفا غالبيتهم من الأطفال مع حدوث حالات تفشٍ مدمرة للمرض الفيروسي في أنحاء العالم.

ونقلت "سكاي نيوز" عن تيدروس أدهانوم جيبريسوسمدير المنطمة أن أرقام الاصابات تمثل إساءة، قائلة إن أغلب الوفيات الناجمة عن الإصابة بالحصبة العام الماضي حدثت بين أطفال أعمارهم أقل من خمسة أعوام ولم يتلقوا التحصين اللازم.

وتابع: "حقيقة أن يتوفى أي طفل بسبب مرض يمكن تجنبه بالأمصال مثل الحصبة هو إساءة وفشل جماعي في حماية الأطفال الأكثر تعرضا للخطر في العالم".

وأوضحت المنظمة أن الصورة أسوأ هذا العام حيث تظهر بيانات مبدئية حتى نوفمبر أن حالات الإصابة زادت بثلاثة أمثال مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووصلت الولايات المتحدة بالفعل لأعلى عدد حالات إصابة بالحصبة في 25 عاما في 2019 بينما فقدت أربع دول في أوروبا هي ألبانيا والتشيك واليونان وبريطانيا صفة "خالية من الحصبة" التي تمنحها المنظمة في 2018 بعد أن شهدت تلك الدول بؤر تفش كبيرة.

وقالت المنظمة إن الدول التي شهدت أسوأ تفش للمرض في 2018 كانت ليبيريا والكونجو الديمقراطية ومدغشقر والصومال وأوكرانيا إذ سجلت في تلك الدول ما يقرب من نصف حالات الإصابة في العالم.

وفي بعض الدول الغنية انخفضت معدلات التطعيم ضد الأمراض بسبب رفض الوالدين للمبدأ لأسباب دينية أو فكرية وفي دول أخرى تسبب انعدام الثقة في السلطات وشائعات عن صلة تطعيمات بمرض التوحد في ضعف الإقبال على التطعيمات ودفع بعض الآباء لتأجيل تلقي أطفالهم لها.