"أوبك" وشركائها يتفقان على خفض إضافي للإنتاج قدره 500 ألف برميل يوميا

أعلن أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤهم، بما في ذلك روسيا، اليوم، في فيينا أنهم اتفقوا على زيادة خفض إنتاجهم النفطي بما لا يقل عن 500 ألف برميل إضافية يوميًا لدعم أسعار الخام.

وقال بيان عقب اجتماع في فيينا، إن هذا التخفيض سيرفع الحد من الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميًا للمجموعة التي تضم 24 دولة اعتباراً من الأول من يناير 2020، وسيضيف العديد من الدول المنتجة، بما في ذلك السعودية، إلى هذا الهدف تخفيضات "طوعية وإضافية" أخرى، وفقًا للبيان.

أوبك وشركائها ستعقد اجتماعا خاصا في 6 مارس المقبل

وقالت المجموعة "بالإضافة إلى ذلك، ستواصل العديد من الدول المشاركة، وعلى رأسها السعودية تقدمي مساهمات إضافية" ما يعني أن إجمالي خفض الإنتاج يمكن أن يصل إلى 2.1 مليون برميل يوميًا، مضيفا أن أوبك وشركائها ستعقد اجتماعا خاصا في السادس من مارس المقبل. وكانت دول أوبك تريد خفض الانتاج لوقف الضغوط على الأسعار من المخزونات الوفيرة وضعف النمو الاقتصادي العالمي.

وارتفعت أسعار النفط بعد هذا الإعلان، وسجل خام غرب تكساس الوسيط ونظيره الأوروبي برنت زيادة بنسبة تقارب اثنين في المئة.