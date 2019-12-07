سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 7 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك مثل الأهلي ومصر وعودة والإسكندرية على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.