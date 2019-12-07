وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين الشباب في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

الرئيس يؤكد ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة

وأكّد الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، ثقته الكاملة في قدرات الشباب وإمكاناتهم الواعدة وأنهم عماد مستقبل مصر، ومن ثم ضرورة استثمار ما يزخر به الوطن من طاقات شبابية غير محدودة في بناء الوطن.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الاجتماع تناول استعراض آخر تطورات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.