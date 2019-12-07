قد تمتد للقاهرة.. خريطة سقوط أمطار الـ48 ساعة المقبلة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، غدًا.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه متوقع أن يكون طقس الاثنين بعد الغد، بارد ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد للقاهرة.

وأوضحت الهيئة، أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة، متوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.