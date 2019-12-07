قال أسامة ياسين، محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، إن تقرير اللجنة الثلاثية من الطب الشرعي النفسي بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، عن حالة المتهمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 عاما، جدة الطفلتين من الأم، أكد أنها لا تعاني من أي أمراض نفسية أو عصبية وفي كامل قواها العقلية أثناء ارتكابها الجريمة، وقبلها بـ 6 أشهر، وحتى الآن.

وأضاف ياسين لـ "الوطن" أن المتهمة جرى نقلها من مستشفى العباسية إلى سجنها في شربين، وبذلك ستحضر جلسة جنح مستأنف شربين في 16 ديسمبر الجاري، والصادر ضدها حكم بالسجن 3 سنوات في ضرب الطفلة أماني.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، أجلت محاكمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، 40 عاما، والمتهمة بتعذيب حفيدتها، جنة محمد سمير، 4 سنوات، حتى الموت، وذلك لعدم عودة المتهمة من مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، تنفيذا لقرار المحكمة السابق.

وقررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة، في 9 أكتوبر الماضي، إيداع الجدة تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، لبيان مدى سلامة قواها العقلية ومسئوليتها عن أفعالها خلال مدة 6 أشهر من قبل شهر سبتمبر الماضي، وهو تاريخ اكتشاف واقعة تعذيبها لحفيدتها التي توفيت متأثرة بآثار التعذيب، وحتى تاريخه، وتأجيل الجلسة إلى 1 ديسمبر لنظر الدعوة وإيداع تقرير المستشفى.

وتعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر الماضي، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى شربين بوصول الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات، ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، إضافة إلى كدمات وتورم شديد بالقدم، وجرى نقلها لمستشفى المنصورة الدولي.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبسؤال جدها لوالدها، اتهم جدتها لوالدتها بالتعدي على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة في أعضائها التناسلية وظهرها وتعذيبها لفترة طويلة.

وقررت مستشفى المنصرة الدولي بتر ساق الطفلة نتيجة التعذيب، وعدم العلاج لفترة طويلة ثم توفيت الطفلة متأثرة بإصاباتها، وأكدت تحريات المباحث أن الطفلة جنة وشقيقتها الكبرى "أماني" 6 سنوات، من أبوين كفيفين، وانفصلا منذ أربع سنوات، وانتقلت الطفلتين إلى حضانة الجدة بحكم قضائي لصالحها منذ 10 شهور فقط، قبل الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14167 لسنة 2019 جنح شربين، وبالعرض على النيابة العامة اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على سبيل التأديب للطفلة، وقررت النيابة إحالة الطفلة للطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وأسباب الوفاة، وإحالة الجدة عقب ذلك لمحكمة الجنايات بتهمة ضرب أفضى موت وحيازة أدوات تعذيب.