الوزير: بكيت لتوقف ماكينات حفر الأنفاق.. والسيسي قالي ربنا هيوفقنا

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه في أول يوم حفر أنفاق الإسماعيلية، حدث عطلًا وتوقفت كافة ماكينات الحفر، حيث تم بدء الحفر في 6 أغسطس 2016، مضيفًا: "صعبت عليا نفسي وبكيت وقعدت أقول لنفسي إننا قولنا للعالم كله إننا هنحفر الأنفاق دي بنفسنا، وهيسخروا مننا ويقولوا أنتوا تصديتوا للموضوع وأنتم مش عندكم خبرة، فبكيت".

وأضاف "الوزير"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصل بيا الفجر، لأنه كان عارف إننا هنبدأ حفر الفجر، قالي إيه الأخبار ومال صوتك، لأني كنت زعلان وشايف الضباط اللي معايا شغالين وتعبانين والشركات المصرية شغالة وتعبانة، الريس قالي إنت زعلان ليه".

وتابع: "الرئيس السيسي قالي وحياة دموعك يا كامل يا وزير اللي نزلت دي، ربنا هيوفقنا، لم يقل ربنا هيوفقك ولا قال هيوفقني قال هيوقفنا، وفعلا ربنا وفقنا بإصرارنا وعزيمتنا وإصرارنا على النجاح".

وواصل وزير النقل: "السيسي بيعرف كل حاجة عن المشروعات، كل تفصيلة وكل هفوة، كان بيعرف، وحتى الآن بيعرف أسماء العمال والمقاولين بالاسم، وهو ده سر النجاح".