شهدت منذ قليل مدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر، سقوط أمطار غزيرة في بعض المناطق، كما تكاثرت السحب والغيوم وسقطت أمطار على، طريق الغردقة مرسى علم.

ووجهت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأمطار والسيول واتخاذ التدابير اللازمة وتشكيل عدد من اللجان للمرور على جميع مناطق سقوط الأمطار التي تشهدها المدينة.

كما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق ومضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر، حذرت من توقعات سقوط الأمطار اليوم الإثنين على بعض مدن المحافظة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية.