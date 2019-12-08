أكد ثروت عجمي، رئيس غرفة الشركات السياحية، وصول نسب الإشغال بالفنادق العائمة إلى 70%، متوقعا زيادتها خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع دخول موسم الكريسماس الذي سيبدأ من 20 ديسمبر ويستمر حتى 7 يناير من العام الجديد.

وأوضح عجمي، أن مؤشرات الحجز حاليا جيدة جدا، بها بعض نسائم أقوى موسم سياحة شهدته الأقصر عام 2010 بفضل الجهود الأمنية والأوضاع المستقرة حاليا، والخطة التي قادتها المحافظة مؤخرا لتطوير كورنيش النيل والشوارع والميادين الرئيسية.

وأشار رئيس غرفة الشركات السياحية إلى أن الجنسيات الألمانية والإسبانية والفرنسية هي المسيطرة على أغلب الوفود المتواجدة حاليا، مطالبا بتكثيف الجهود لزيادة حركة الطيران المباشر للأقصر والمنخفض التكاليف ليساهم في ارتفاع الحركة السياحية خلال موسم الكريسماس.